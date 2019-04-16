Все таможни перешли на единый счет

Все таможенные оформление товаров предприятий с 16 апреля будут осуществляться исключительно через единый счет. Об этом сообщает пресс-служба Министерство финансов.

Как отметили в пресс-службе, новый порядок перечисления в бюджет таможенных платежей позволяет значительно уменьшить время таможенного оформления товаров, поскольку средства будут учитываться в одной карточке - лицевом счете субъекта ВЭД.

В Минфине напомнили, что раньше в каждой таможне был собственный счет для зачисления таможенных платежей, поэтому предприниматель, который осуществлял таможенное оформление в различных таможнях, вынужден был перечислять таможенные платежи на несколько отдельных счетов.

"Единый счет упрощает эту процедуру, ведь предприятия смогут перечислять средства авансовых платежей на один счет ГФС, подавать таможенные декларации любой таможне и уплачивать таможенные платежи с единого авансового счета", - говорится в сообщении.

Напомним, в январе 2019 года Министерство финансов начало перевода всех таможенных платежей на единый счет.

Как сообщало РБК-Украина, 19 декабря 2018 года Кабмин одобрил решение о реорганизацию Государственной фискальной службы (ГФС). Постановления предусматривает разделение ГФС на Государственную налоговую службу (в состав которой будут входить подразделения налоговой милиции) и Государственную таможенную службу как отдельные центральные органы исполнительной власти.