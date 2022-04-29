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Таможни, которые не работали в начале вторжения войск РФ, постепенно восстанавливают работу, - Щуцкий

Фото: первый заместитель главы Гостаможслужбы Украины Александр Щуцкий (facebook com))
Автор: Артем Горовенко

В Государственной таможенной службе рассказали, как работает таможня в условиях войны и какое сотрудничество было налажено с европейскими партнерами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью первого заместителя главы Гостаможслужбы Александра Щуцкого.

В частности, по его словам, на границе увеличено количество таможенников. Для ускорения осуществления таможенного оформления гуманитарных грузов и товаров пункты пропуска в зоне деятельности Волынской, Львовской, Закарпатской и Черновицкой таможен были усилены сотрудниками из южных и восточных таможен.

"Постепенно восстанавливают работу те таможни, которые были отключены в начале широкомасштабного вторжения РФ. Сейчас уже частично запустили Николаевскую таможню, несколько постов в Сумской таможне, работает Одесская таможня", - рассказал он.

Щуцкий также отметил, что налажено сотрудничество с европейскими партнерами. Ведь граница - это взаимодействие с двух сторон.

"Если мы упрощаем в Украине все бюрократические процедуры, то они остаются на другой стороне. Поэтому были проведены переговоры с таможенными администрациями Польши, Румынии, Словакии, Венгрии и Молдовы. Удалось оперативно договориться об упрощении прохождения границы для гуманитарных грузов и людей. В ближайшее время могут заработать совместные пункты пропуска с таможнями сопредельных стран. В частности, есть возможность реализовать это в пункте пропуска "Устилуг", где украинские и польские таможенники одновременно проводили бы таможенный контроль", - добавил первый замглавы Гостаможслужбы.

Напомним, ранее Щуцкий объяснял, к чему привело упрощенное таможенное оформление транспортных средств и как это отразилось на ввозе в Украину гуманитарной помощи.

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Государственная таможенная службаАлександр ЩуцкийВторжение России в Украину