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Митниці, які не працювали на початку вторгнення військ РФ, поступово відновлюють роботу, - Щуцький

Фото: перший заступник голови Держмитслужби України Олександр Щуцький (facebook com))
Автор: Артем Горовенко

У Державній митній службі розповіли, як працює митниця в умовах війни та яку співпрацю було налагоджено з європейськими партнерами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю першого заступника голови Держмитслужби Олександра Щуцького.

Зокрема, за його словами, на кордоні збільшено кількість митників. Для прискорення здійснення митного оформлення гуманітарних вантажів і товарів пункти пропуску в зоні діяльності Волинської, Львівської, Закарпатської та Чернівецької митниць були підсилені працівниками з південних та східних митниць.

"Поступово відновлюють роботу ті митниці, які були відключені на початку широкомасштабного вторгнення РФ. Наразі вже частково запустили Миколаївську митницю, декілька постів у Сумській митниці, працює Одеська митниця", - розпоів він.

Щуцький також наголосив, що налагоджено співпрацю з європейськими партнерами. Адже кордон - це взаємодія з двох боків.

"Якщо ми спрощуємо в Україні всі бюрократичні процедури, то вони залишаються на іншій стороні. Тому були проведені переговори з митними адміністраціями Польщі, Румунії, Словаччини, Угорщини та Молдови. Вдалося оперативно домовитись про спрощення проходження кордону для гуманітарних вантажів та людей. Найближчим часом можуть запрацювати спільні пункти пропуску з митницями суміжних країн. Зокрема, є можливість реалізувати це у пункті пропуску "Устилуг", де українські та польські митники одночасно проводили б митний контроль", - додав перший заступник голови Держмитслужби.

Нагадаємо, раніше Щуцький пояснював, до чого призвело спрощене митне оформлення транспортних засобів та як це позначилось на ввезенні в Україну гуманітарної допомоги.

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