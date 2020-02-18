На таможне видят риски сокращения торговли из-за коронавируса

Глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов видит риск сокращения торговли из-за коронавируса. Об этом Нефьодов рассказал в интервью РБК-Украина.

По его словам, может быть падение объемов или подорожание товаров, которые идут из Китая.

"Вижу риск. По крайней мере, уже есть первые сообщения, что на некоторых фабриках устанавливают дополнительные отпуска. Конечно, может быть падение объемов или подорожание товаров, которые идут из Китая", - отметил он.

Нефьодов добавил, что влияние на поступления таможни из-за этой проблемы пока сложно спрогнозировать.

Напомним, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины рассматривает два наиболее вероятных сценария развития ситуации с коронавирусом Covid-19: с локализацией болезни на относительно ограниченной территории и ее дальнейшее распространение.

Кроме того, по прогнозу Национального банка Украины, вспышка коронавируса будет иметь краткосрочное влияние на мировую экономику, однако существует риск более длительного эффекта, что может ощутимо сказаться на экономике Украины.