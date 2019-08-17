В таможенной системе аэропортов США произошел массовый сбой

Фото: аэропорт Нью-Йорка (tadviser)

Сотрудники аэропортов досматривают пассажиров вручную

В ряде аэропортов Соединенных Штатов произошел массовый сбой в работе компьютерной системы таможенного контроля. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на сообщение американской Службы таможенного и пограничного контроля (CBP) в Twitter.

Служба сообщила в пятницу, что работает над устранением сбоя и предпринимает "незамедлительные действия для устранения технологического сбоя".

Также указывается, что сотрудники таможни продолжат обрабатывать пассажиров при помощи альтернативных процедур, пока системы не будут восстановлены. Также осмотр пассажиров проходит вручную.

О сбоях в работе системы таможенного контроля сообщили аэропорты Нью-Йорка, Лос-Анджелеса, штата Виргиния и других

Напомним, днем ранее аэропорт Гонконга отменил отправку всех авиарейсов на второй день после массовой сидячей акции протеста за демократию.