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В таможенной системе аэропортов США произошел массовый сбой

Новости » Общество    17.08.2019 - 02:27
В таможенной системе аэропортов США произошел массовый сбой
Фото: аэропорт Нью-Йорка (tadviser)

Сотрудники аэропортов досматривают пассажиров вручную

В ряде аэропортов Соединенных Штатов произошел массовый сбой в работе компьютерной системы таможенного контроля. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на сообщение американской Службы таможенного и пограничного контроля (CBP) в Twitter.

Служба сообщила в пятницу, что работает над устранением сбоя и предпринимает "незамедлительные действия для устранения технологического сбоя".

Также указывается, что сотрудники таможни продолжат обрабатывать пассажиров при помощи альтернативных процедур, пока системы не будут восстановлены. Также осмотр пассажиров проходит вручную.

О сбоях в работе системы таможенного контроля сообщили аэропорты Нью-Йорка, Лос-Анджелеса, штата Виргиния и других

Напомним, днем ранее аэропорт Гонконга отменил отправку всех авиарейсов на второй день после массовой сидячей акции протеста за демократию.

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