ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У митній системі аеропортів США стався масовий збій

Новини » Суспільство    17.08.2019 - 02:27
У митній системі аеропортів США стався масовий збій
Фото: аеропорт Нью-Йорка (tadviser)

Співробітники аеропортів оглядають пасажирів вручну

У низці аеропортів Сполучених Штатів стався масовий збій у роботі комп'ютерної системи митного контролю. Про це передає РБК-Україна з посиланням на повідомлення американської Служби митного та прикордонного контролю (CBP) в Twitter.

Служба повідомила в п'ятницю, що працює над усуненням збою і робить "негайні дії для усунення технологічного збою".

Також зазначається, що співробітники митниці продовжать обробляти пасажирів за допомогою альтернативних процедур, поки системи не будуть відновлені. Також огляд пасажирів проходить вручну.

Про збої в роботі системи митного контролю повідомили аеропорти Нью-Йорка, Лос-Анджелеса, штату Віргінія і інших

Нагадаємо, днем раніше аеропорт Гонконгу скасував відправку всіх авіарейсів на другий день після масової сидячої акції протесту за демократію.

Аеропорт Гонконгу отримав судовий ордер, що дозволяє видводити демонстрантів Аеропорт Барселони можуть закрити через масштабний страйк
Новини України аэропорт
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся