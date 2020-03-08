Таможенники предотвратили незаконный ввоз в Украину рекордного количества валюты

Работники Галицкой таможни сегодня, 8 марта, изъяли рекордное количество валюты, которую пытался ввезти в Украину мужчина, направляющийся из Польши. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Государственной таможенной службы в Facebook.

По данным службы, сегодня на пункте пропуска "Угринев-Долгобичев" таможенники совместно с пограничниками обнаружили незаконное перевозки валюты в эквиваленте почти 20 млн гривен.

Гражданин Украины, который направлялся из Польши, пытался провезти 240 тысяч долларов и 500 тысяч евро. Мужчина не сообщил сотрудникам таможни о наличии валюты, разрешения на ее перемещение также не предоставил.

"Валюта изъята. Такое ее количество работники Галицкой таможни выявляют впервые. Последний раз наибольшую сумму валюты (свыше 4 млн гривен) изымали в 2018 году", - заявили в службе.

Отмечается, что по данному факту составлен протокол о нарушении таможенных правил, предусмотренное ст. 471 ТК Украины. В дальнейшем дело направят в суд.

Напомним, ранее сообщалось, что СБУ блокировала вывоз в страны Европейского союза 500 тысяч пачек контрафактных сигарет на сумму 15 млн гривен. Транспортное средство с контрабандой правоохранители остановили в Волынской области.