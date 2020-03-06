СБУ блокировала вывоз в ЕС контрабандных сигарет на 15 млн гривен

Иллюстративное фото (ssu.gov.ua)

Злоумышленники планировали незаконно вывезти сигареты за границу для сбыта на территории стран ЕС

Служба безопасности Украины предупредила вывоз в страны Европейского союза 500 тыс. пачек контрафактных сигарет на сумму 15 млн гривен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Транспортное средство с контрабандой правоохранители остановили в Волынской области. Злоумышленники планировали незаконно вывезти сигареты за границу для сбыта на территории стран ЕС.

"СБУ блокировала масштабную схему незаконной переправки оптовых партий контрафактных табачных изделий в страны Евросоюза. По предварительным данным следствия, участники группировки организовали механизм нелегального производства подакцизной продукции. Готовый товар фигуранты планировали незаконно транспортировать за границу для сбыта на территории европейских стран", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Черновицкой области на границе с Румынией правоохранители обнаружили партию контрабандных сигарет общей стоимостью 2,5 млн гривен.

Также РБК-Украина сообщало, что во Львовской области сотрудники Службы безопасности блокировали незаконный ввоз товаров на территорию Украины стоимостью более 1,7 млн гривен.