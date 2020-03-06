ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

СБУ блокировала вывоз в ЕС контрабандных сигарет на 15 млн гривен

Новости » Происшествия     06.03.2020 - 18:55
СБУ блокировала вывоз в ЕС контрабандных сигарет на 15 млн гривен
Иллюстративное фото (ssu.gov.ua)

Злоумышленники планировали незаконно вывезти сигареты за границу для сбыта на территории стран ЕС

Служба безопасности Украины предупредила вывоз в страны Европейского союза 500 тыс. пачек контрафактных сигарет на сумму 15 млн гривен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Транспортное средство с контрабандой правоохранители остановили в Волынской области. Злоумышленники планировали незаконно вывезти сигареты за границу для сбыта на территории стран ЕС.

"СБУ блокировала масштабную схему незаконной переправки оптовых партий контрафактных табачных изделий в страны Евросоюза. По предварительным данным следствия, участники группировки организовали механизм нелегального производства подакцизной продукции. Готовый товар фигуранты планировали незаконно транспортировать за границу для сбыта на территории европейских стран", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Черновицкой области на границе с Румынией правоохранители обнаружили партию контрабандных сигарет общей стоимостью 2,5 млн гривен.

Также РБК-Украина сообщало, что во Львовской области сотрудники Службы безопасности блокировали незаконный ввоз товаров на территорию Украины стоимостью более 1,7 млн гривен.

В СБУ рассказали, сколько подозреваемых получили приговоры за госизмену СБУ разоблачила ввоз в Украину партии кокаина на 90 млн гривен
Новости Украины Служба безопасности Украиныконтрабанда
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь