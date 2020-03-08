Митники запобігли незаконному ввезенню в Україну рекордної кількості валюти

Працівники Галицької митниці сьогодні, 8 березня, вилучили рекордну кількість валюти, яку намагався ввезти в Україну чоловік, що прямував з Польщі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Державної митної служби в Facebook.

За даними служби, сьогодні на пункті пропуску "Угринів-Долгобичув" митники спільно з прикордонниками виявили незаконне перевезення валюти в еквіваленті майже 20 млн гривень.

Громадянин України, який прямував з Польщі, намагався провезти 240 тисяч доларів та 500 тисяч євро. Чоловік не повідомив працівникам митниці про наявність валюти, дозволу на її переміщення також не надав.

"Валюту вилучено. Таку її кількість працівники Галицької митниці виявляють вперше. Востаннє найбільшу суму валюти (на понад 4 млн гривень) вилучали у 2018 році", - заявили в службі.

Зазначається, що за даним фактом складено протокол про порушення митних правил, передбачене ст. 471 МК України. Надалі справу скерують до суду.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що СБУ блокувала вивезення до країн Європейського союзу 500 тисяч пачок контрафактних цигарок на суму 15 млн гривень. Транспортний засіб з контрабандою правоохоронці зупинили у Волинській області.