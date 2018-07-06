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Таможенники Азербайджана пресекли попытку транзита в Украину 260 кг героина

НовостиПроисшествия    06.07.2018 - 15:41
Фото (trend.az)
Фото (trend.az)

В Азербайджане пресекли попытку транзита наркотиков в объеме 260 кг через территорию страны из Ирана в Украину

Сотрудники таможни Азербайджана пресекли попытку транзита наркотиков в объеме 260 кг через территорию страны из Ирана в Украину. Об этом сообщает Государственный таможенный комитет страны, передает "Интерфакс-Азербайджан".

Сообщается, что правоохранители обнаружили наркотики в грузовом автомобиле Mercedes-Benz Axor. Указанным транспортным средством управлял гражданин Азербайджана. Наркотики были обнаружены при пересечении ирано-азербайджанской границы на таможенном пункте "Астара".

По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, автомобиль перевозил 800 мешков карбоната натрия, отправленного иранской компанией Mojtaba Shage Azar украинской компании LLC Lisintra.

Так, в ходе осмотра на границе правоохранителями было обнаружено 25 полиэтиленовых пакетов с наркотиками общим весом 260 кг. Центр судебной экспертизы министерства юстиции Азербайджана определил, что это героин, произведенный кустарным способом.

Напомним, в начале июля украинские правоохранители задержали двух наркокурьеров и изъяли более шести килограммов контрабандного кокаина, стоимостью почти 30 миллионов гривен. 

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Теги публикации: наркотики, Иран, Азербайджан  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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