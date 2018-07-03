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Полиция изъяла 6 кг кокаина на 30 млн гривен

НовостиПроисшествия    03.07.2018 - 18:37
Фото: контрабанда наркотиков (npu.gov.ua)
Фото: контрабанда наркотиков (npu.gov.ua)

Организатором контрабанды кокаина оказался гражданин Турции

Правоохранители задержали двух наркокур'еров и изъяли более шести килограммов контрабандного кокаина, стоимостью почти 30 миллионов гривен. Об этом говорится в сообщении Национальной полиции Украины.

"Отмечается, что наркокурьеров задержаны в результате проведения совместной спецоперации сотрудниками Департамента противодействия наркопреступности Нацполиции, пограничной и таможенной служб аэропорта "Борисполь" под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры Украины. Задержан организатор наркобизнеса и его подельников", - указано в сообщении.

Отмечается, что организатором группы был 42-летний гражданин Турции. Мужчина руководил контрабандной деятельностью и обеспечивал поставки кокаина на территорию Украины.

"Он также привлек к сотрудничеству своего согражданина, который временно проживал в Киевской области. Фигурант выполнял функции координатора, в частности - занимался поиском маршрутов поставок кокаина, логистикой и обеспечивал связь курьеров с иностранными наркоторговцами", - сообщили в полиции.

 

Фото: контрабанда наркотиков (facebook.com/UA.National.Police)

Кроме того, в состав группировки также входил 28-летний житель Одесской области, который искал и вербовал наркокурьеров через популярные социальные сети. За "работу" вербовщик обещал вознаграждение в сумме от трех до семи тысяч долларов.

В полиции сообщили, что с целью усиления конспирации контрабандной деятельности группы ее руководители постоянно меняли маршруты транспортировки наркотика и способа его сокрытия от таможенного контроля.

Всех членов международной наркогрупи арестованы. Относительно них открыты уголовные производства по факту контрабанды наркотиков и их сбыта.

"Согласно закону на злоумышленников ожидает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества", - сообщили в полиции.

Напомним, в Бахмуте (Донецкая область) полицейские задержали сотрудника следственного изолятора, который сбывал ув'заключенным наркотики.

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Теги публикации: наркотики  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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