Митники Азербайджану припинили спробу транзиту в Україну 260 кг героїну

В Азербайджані припинили спробу транзиту наркотиків в обсязі 260 кг через територію країни з Ірану в Україну

Співробітники митниці Азербайджану припинили спробу транзиту наркотиків в обсязі 260 кг через територію країни з Ірану в Україну. Про це повідомляє Державний митний комітет країни, передає "Інтерфакс-Азербайджан".

Повідомляється, що правоохоронці виявили наркотики у вантажному автомобілі Mercedes-Benz Axor. Зазначеним транспортним засобом керував громадянин Азербайджану. Наркотики були виявлені при перетині ірано-азербайджанського кордону на митному пункті "Астара".

За даними Державного митного комітету Азербайджану, автомобіль перевозив 800 мішків карбонату натрію, відправленого іранською компанією Mojtaba Shage Azar української компанії LLC Lisintra.

Так, в ході огляду на кордоні правоохоронцями було виявлено 25 поліетиленових пакетів з наркотиками загальною вагою 260 кг. Центр судової експертизи міністерства юстиції Азербайджану визначив, що це героїн, вироблений кустарним способом.

Нагадаємо, на початку липня українські правоохоронці затримали двох наркокур'єрів та вилучили більше шести кілограмів контрабандного кокаїну, вартістю майже 30 мільйонів гривень.