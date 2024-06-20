У Тамбовській області атаковано нафтобазу, почалася масштабна пожежа (відео)

"Нафтабаза спалахнула поряд із селом Платонівка у Тамбовській області", - йдеться у повідомленні.

Місцеві жителі розповіли, що нібито чули звук двигуна близько 4:00.

"Потім стався лункий вибух - люди побачили полум'я і стовп диму над місцевою нафтобазою. У будинках поряд з місцем вибуху повилітали шибки", - стверджують у Telegram-каналі.

Місцева влада вже встигла заявити про "бавовну" та займання резервуару на території Платонівської нафтобази в Расказовському муніципальному окрузі Тамбовської області.

"Інцидент трапився імовірно через БПЛА. Також вранці у Первомайському муніципальному окрузі було виявлено залишки БПЛА. Дрон розірвався в повітрі", - розповів губернатор області Максим Єгоров.

За його словами, нібито постраждалих немає.