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У Тамбовській області атаковано нафтобазу, почалася масштабна пожежа (відео)

Фото: у Тамбовській області атаковано нафтобазу 20 червня (ілюстрація/Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У Росії поскаржилися на чергову атаку на нафтобазу у Тамбовській області 20 червня. Почалася масштабна пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал SHOT.

"Нафтабаза спалахнула поряд із селом Платонівка у Тамбовській області", - йдеться у повідомленні.

Місцеві жителі розповіли, що нібито чули звук двигуна близько 4:00.

"Потім стався лункий вибух - люди побачили полум'я і стовп диму над місцевою нафтобазою. У будинках поряд з місцем вибуху повилітали шибки", - стверджують у Telegram-каналі.

Місцева влада вже встигла заявити про "бавовну" та займання резервуару на території Платонівської нафтобази в Расказовському муніципальному окрузі Тамбовської області.

"Інцидент трапився імовірно через БПЛА. Також вранці у Первомайському муніципальному окрузі було виявлено залишки БПЛА. Дрон розірвався в повітрі", - розповів губернатор області Максим Єгоров.

За його словами, нібито постраждалих немає.

Атаки на нафтобази в РФ

У Росії останні кілька місяців постійно скаржаться на атаки на НПЗ і нафтобази, розташовані в різних регіонах країни.

Наприклад, 18 червня була атакована нафтобаза в місті Азов Ростовської області РФ. Почалася пожежа, вона триває досі. Пізніше стало відомо, що атака є спецоперацією СБУ.

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