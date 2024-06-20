В Тамбовской области атакована нефтебаза, начался масштабный пожар (видео)

"Нефтебаза загорелась рядом с селом Платоновка в Тамбовской области", - говорится в сообщении.

Местные жители рассказали, что якобы слышали звук мотора около 4:00.

"Затем последовал гулкий взрыв - люди увидели пламя и столб дыма над местной нефтебазой. В домах рядом с местом взрыва повылетали стекла", - утверждают в Telegram-канале.

Местные власти уже устпели заявить о "хлопке" и возгорании резервуара на территории Платоновской нефтебазы в Рассказовском муниципальном округе Тамбовской области.

"Инцидент случился предположительно из-за БПЛА. Также утром в Первомайском муниципальном округе были обнаружены остатки БПЛА. Дрон разорвался в воздухе", - рассказал губернатор области Максим Егоров.

По его словам, якобы пострадавших нет.