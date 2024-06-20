В Тамбовской области атакована нефтебаза, начался масштабный пожар (видео)

В России пожаловались на очередную атаку на нефтебазу в Тамбовской области 20 июня. Начался масштабный пожар.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал SHOT.
"Нефтебаза загорелась рядом с селом Платоновка в Тамбовской области", - говорится в сообщении.
Местные жители рассказали, что якобы слышали звук мотора около 4:00.
"Затем последовал гулкий взрыв - люди увидели пламя и столб дыма над местной нефтебазой. В домах рядом с местом взрыва повылетали стекла", - утверждают в Telegram-канале.
Местные власти уже устпели заявить о "хлопке" и возгорании резервуара на территории Платоновской нефтебазы в Рассказовском муниципальном округе Тамбовской области.
"Инцидент случился предположительно из-за БПЛА. Также утром в Первомайском муниципальном округе были обнаружены остатки БПЛА. Дрон разорвался в воздухе", - рассказал губернатор области Максим Егоров.
По его словам, якобы пострадавших нет.
В России в последние несколько месяцев постоянно жалуются на атаки на НПЗ и нефтебазы, расположенные в разных регионах страны.
К примеру, 18 июня была атакована нефтебаза в городе Азов Ростовской области РФ. Начался пожар, он длится до сих пор. Позже стало известно, что атака является спецоперацией СБУ.
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