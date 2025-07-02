Таловєров піде з "Плімута" в інший англійський клуб: він хоче грати в АПЛ

Захисник збірної України Максим Таловєров близький до зміни клубу в Англії. Футболіст, скоріш за все, залишить "Плімут", який у свою чергу отримає за нього непогану компенсацію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на особистий Х британського інсайдера Пітера О'Рурка.
За інформацією журналіста, майбутньою командою 25-річного українського захисника стане "Сток Сіті" з Чемпіоншипа.
Клуби вже узгодили всі деталі трансферу: "Плімут", якому Таловєров належить за контрактом до 2028 року, отримає за нього компенсацію в 2 мільйони євро.
Тепер "Сток Сіті" узгоджує з футболістом умови особистого контракту та обговорює амбіції клубу. Для центрбека важливо грати у команді, яка ставить перед собою завдання вийти в АПЛ.
Якщо вдасться домовитися, то угода про співпрацю буде підписана за схемою "3+1".
У минулій кампанії "Сток" разом з "Плімутом" бився за виживання в другому дивізіоні англійського футболу. На відміну від нинішнього клубу Таловерова, він втримався в Чемпіоншипі, фінішувавши 18-м з 24-х команд.
Востаннє в АПЛ "Сток Сіті" грав у сезоні-2017/18, завершив турнір на 19-му місці та понизився у класі. У історичному активі клубу – одна перемога у Кубку англійської ліги (1972 рік).
"Сток Сіті" тричі стартував у єврокубках, де у сезоні-2011/12 перетнувся, зокрема, з київським "Динамо". Обидва матчі в груповому раунді Ліги Європи принесли нічиї – 1:1. "Динамо" з групи не вийшло, а "Сток" пройшов у плей-офф, де в 1/16 фіналу поступився іспанській "Валенсії".
"Плімут", нагадаємо, опинився в таблиці Чемпіоншипа на передостанньому, 23-му, місці та вилетів до третього за силою англійського дивізіону – Ліги 1.
Таловєров, який приєднався до клубу взимку, встиг провести за нього 13 матчів, у яких відзначився двома голами й одним асистом.
Коментуючи можливий перехід, захисник заявив, що розглядає пропозицію, проте наразі залишається гравцем "Плімута".
"Є зацікавленість, але я вивчаю пропозицію і зараз перебуваю в "Плімуті", – наводить слова футболіста Tribuna.com.
Народився 28 червня 2000 року у російському Нальчику, де в той час виступав його батько – теж професіональний футболіст. Виховувався в академії донецького "Шахтаря". На молодіжному рівні грав за столичний "Арсенал" та донецький "Олімпік".
Уся доросла кар'єра футболіста пов'язана зі зарубіжними колективами. У 2019-му 19-річний гравець уклав угоду з чеським клубом "Чеське-Будейовіце", а через три роки перейшов до празької "Славії". На правах оренди провів деякий час у празькій "Спарті" та "Словані" (Ліберець).
З 2023-го року Таловєров – гравець австрійського клубу ЛАСК. Спочатку виступав там у оренді від "Славії", а потім, у лютому 2024 року уклав з австрійцями повноцінну угоду. Провів за клуб з Лінца 67 матчів у всіх турнірах, у яких забив один гол й віддав два асисти.
Взимку 2025-го перейшов до клубу англійського Чемпіоншипа "Плімут Аргайл". У березні отримав травму, через яку не грав протягом місяця.
Виступав за молодіжну та олімпійську збірні України. У складі національної команди провів 7 поєдинків. Учасник Євро-2024 та Олімпійських ігор у Парижі.
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