Таловєров піде з "Плімута" в інший англійський клуб: він хоче грати в АПЛ

Де гратиме Таловеров

За інформацією журналіста, майбутньою командою 25-річного українського захисника стане "Сток Сіті" з Чемпіоншипа.

Клуби вже узгодили всі деталі трансферу: "Плімут", якому Таловєров належить за контрактом до 2028 року, отримає за нього компенсацію в 2 мільйони євро.

Тепер "Сток Сіті" узгоджує з футболістом умови особистого контракту та обговорює амбіції клубу. Для центрбека важливо грати у команді, яка ставить перед собою завдання вийти в АПЛ.

Якщо вдасться домовитися, то угода про співпрацю буде підписана за схемою "3+1".

Що відомо про "Сток Сіті"

У минулій кампанії "Сток" разом з "Плімутом" бився за виживання в другому дивізіоні англійського футболу. На відміну від нинішнього клубу Таловерова, він втримався в Чемпіоншипі, фінішувавши 18-м з 24-х команд.

Востаннє в АПЛ "Сток Сіті" грав у сезоні-2017/18, завершив турнір на 19-му місці та понизився у класі. У історичному активі клубу – одна перемога у Кубку англійської ліги (1972 рік).

"Сток Сіті" тричі стартував у єврокубках, де у сезоні-2011/12 перетнувся, зокрема, з київським "Динамо". Обидва матчі в груповому раунді Ліги Європи принесли нічиї – 1:1. "Динамо" з групи не вийшло, а "Сток" пройшов у плей-офф, де в 1/16 фіналу поступився іспанській "Валенсії".

Що каже сам футболіст

"Плімут", нагадаємо, опинився в таблиці Чемпіоншипа на передостанньому, 23-му, місці та вилетів до третього за силою англійського дивізіону – Ліги 1.

Таловєров, який приєднався до клубу взимку, встиг провести за нього 13 матчів, у яких відзначився двома голами й одним асистом.

Коментуючи можливий перехід, захисник заявив, що розглядає пропозицію, проте наразі залишається гравцем "Плімута".

"Є зацікавленість, але я вивчаю пропозицію і зараз перебуваю в "Плімуті", – наводить слова футболіста Tribuna.com.