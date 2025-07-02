Таловеров уйдет из "Плимута" в другой английский клуб: он хочет играть в АПЛ

Защитник сборной Украины Максим Таловеров близок к смене клуба в Англии. Футболист, скорее всего, покинет "Плимут", который в свою очередь получит за него неплохую компенсацию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на личный Х британского инсайдера Питера О'Рурка.
По информации журналиста, будущей командой 25-летнего украинского защитника станет "Сток Сити" из Чемпионшипа.
Клубы уже согласовали все детали трансфера: "Плимут", которому Таловеров принадлежит по контракту до 2028 года, получит за него компенсацию в 2 миллиона евро.
Теперь "Сток Сити" согласовывает с футболистом условия личного контракта и обсуждает амбиции клуба. Для центрбека важно играть в команде, которая ставит перед собой задачу выйти в АПЛ.
Если удастся договориться, то соглашение о сотрудничестве будет подписано по схеме "3+1".
В прошлой кампании "Сток" вместе с "Плимутом" сражался за выживание во втором дивизионе английского футбола. В отличие от нынешнего клуба Таловерова, он удержался в Чемпионшипе, финишировав 18-м из 24-х команд.
Последний раз в АПЛ "Сток Сити" играл в сезоне-2017/18, завершил турнир на 19-м месте и понизился в классе. В историческом активе клуба - одна победа в Кубке английской лиги (1972 год).
"Сток Сити" трижды стартовал в еврокубках, где в сезоне-2011/12 пересекся, в частности, с киевским "Динамо". Оба матча в групповом раунде Лиги Европы принесли ничьи - 1:1. "Динамо" из группы не вышло, а "Сток" прошел в плей-офф, где в 1/16 финала уступил испанской "Валенсии".
"Плимут", напомним, оказался в таблице Чемпионшипа на предпоследнем, 23-м, месте и вылетел в третий по силе английский дивизион - Лигу 1.
Таловеров, который присоединился к клубу зимой, успел провести за него 13 матчей, в которых отметился двумя голами и одним ассистом.
Комментируя возможный переход, защитник заявил, что рассматривает предложение, однако пока остается игроком "Плимута".
"Есть заинтересованность, но я изучаю предложение и сейчас нахожусь в "Плимуте", - приводит слова футболиста Tribuna.com.
Родился 28 июня 2000 года в российском Нальчике, где в то время выступал его отец - тоже профессиональный футболист. Воспитывался в академии донецкого "Шахтера". На молодежном уровне играл за столичный "Арсенал" и донецкий "Олимпик".
Вся взрослая карьера футболиста связана с зарубежными коллективами. В 2019-м 19-летний игрок заключил соглашение с чешским клубом "Ческе-Будеевице", а через три года перешел в пражскую "Славию". На правах аренды провел некоторое время в пражской "Спарте" и "Словане" (Либерец).
С 2023-го года Таловеров - игрок австрийского клуба ЛАСК. Сначала выступал там в аренде от "Славии", а затем, в феврале 2024 года заключил с австрийцами полноценное соглашение. Провел за клуб из Линца 67 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал два ассиста.
Зимой 2025-го перешел в клуб английского Чемпионшипа "Плимут Аргайл". В марте получил травму, из-за которой не играл в течение месяца.
Выступал за молодежную и олимпийскую сборные Украины. В составе национальной команды провел 7 поединков. Участник Евро-2024 и Олимпийских игр в Париже.
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