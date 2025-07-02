Таловеров уйдет из "Плимута" в другой английский клуб: он хочет играть в АПЛ

Где будет играть Таловеров

По информации журналиста, будущей командой 25-летнего украинского защитника станет "Сток Сити" из Чемпионшипа.

Клубы уже согласовали все детали трансфера: "Плимут", которому Таловеров принадлежит по контракту до 2028 года, получит за него компенсацию в 2 миллиона евро.

Теперь "Сток Сити" согласовывает с футболистом условия личного контракта и обсуждает амбиции клуба. Для центрбека важно играть в команде, которая ставит перед собой задачу выйти в АПЛ.

Если удастся договориться, то соглашение о сотрудничестве будет подписано по схеме "3+1".

Что известно о "Сток Сити"

В прошлой кампании "Сток" вместе с "Плимутом" сражался за выживание во втором дивизионе английского футбола. В отличие от нынешнего клуба Таловерова, он удержался в Чемпионшипе, финишировав 18-м из 24-х команд.

Последний раз в АПЛ "Сток Сити" играл в сезоне-2017/18, завершил турнир на 19-м месте и понизился в классе. В историческом активе клуба - одна победа в Кубке английской лиги (1972 год).

"Сток Сити" трижды стартовал в еврокубках, где в сезоне-2011/12 пересекся, в частности, с киевским "Динамо". Оба матча в групповом раунде Лиги Европы принесли ничьи - 1:1. "Динамо" из группы не вышло, а "Сток" прошел в плей-офф, где в 1/16 финала уступил испанской "Валенсии".

Что говорит сам футболист

"Плимут", напомним, оказался в таблице Чемпионшипа на предпоследнем, 23-м, месте и вылетел в третий по силе английский дивизион - Лигу 1.

Таловеров, который присоединился к клубу зимой, успел провести за него 13 матчей, в которых отметился двумя голами и одним ассистом.

Комментируя возможный переход, защитник заявил, что рассматривает предложение, однако пока остается игроком "Плимута".

"Есть заинтересованность, но я изучаю предложение и сейчас нахожусь в "Плимуте", - приводит слова футболиста Tribuna.com.