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Талибы заявили о захвате столицы Панджшера. Повстанцы опровергли и назвали условия для мира

Автор: Дмитрий Кузнецов

Представители радикального движения "Талибан" заявили о захвате столицы провинции Панджшера. Повстанцы опровергли сообщения талибов и выдвинули условия для прекращения боев в регионе и переговоров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как отмечает агентство, представитель талибов Билал Карими сообщил о захвате столицы Панджшера - Базарак, после обеспечения безопасности в прилегающих районах. При этом боевики заявляют о многочисленных потерях в рядах сил сопротивления, пленных и захваченной боевой технике.

Лидер сил сопротивления в Панджшере Ахмад Масуд опроверг сообщения талибов о захвате столицы провинции. Он заявил о ликвидации сотен боевиков и более тысячи сдавшихся в плен.

Масуд также заявил о готовности сил сопротивления к прекращению боевых действий и переговорах с талибами. В качестве условия он назвал полный вывод боевиков "Талибана" из провинции.

Напомним, ранее "Талибан" заявил о захвате офиса губернатора последней неподконтрольной ему провинции Афганистана.

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