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Таліби заявили про захоплення столиці Панджшера. Повстанці спростували і назвали умови для миру

Автор: Дмитрий Кузнецов

Представники радикального руху "Талібан" заявили про захоплення столиці провінції Панджшера. Повстанці спростували повідомлення талібів і висунули умови для припинення боїв в регіоні і переговорів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як зазначає агентство, представник талібів Білал Карімі повідомив про захоплення столиці Панджшера - Базарак, після забезпечення безпеки в прилеглих районах. При цьому бойовики заявляють про численні втрати в лавах сил опору, полонених і захопленої бойової техніки.

Лідер сил опору в Панджшері Ахмад Масуд спростував повідомлення талібів про захоплення столиці провінції. Він заявив про ліквідацію сотень бойовиків і більше тисячі тих, що здалися в полон.

Масуд також заявив про готовність сил опору до припинення бойових дій і переговори з талібами. В якості умови він назвав повне виведення бойовиків "Талібану" з провінції.

Нагадаємо, раніше "Талібан" заявив про захоплення офісу губернатора останньої непідконтрольної йому провінції Афганістану.

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