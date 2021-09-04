Последний оплот сопротивления: талибы захватили офис губернатора Панджшера
Движение "Талибан" заявило о захвате офиса губернатора последней неподконтрольной ему провинции Афганистана. Панджшер.был последним оплотом сопротивления.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of India.
По данным издания, боевики движения вторглись в Базарак, столицу Панджшера, и штурмовали офис губернатора региона.
В свою очередь Фронт национального сопротивления Афганистана заявил, что талибы достигли высот Дарбанд на границе между провинцией Каписа и Панджшером, однако были отброшены.
Как отметил официальный представитель Фронта Фахим Дашта, оборона оплота республики "непоколебима".
Напомним, ожесточенные бои за Панджшер начались в ночь на 3 сентября. Талибы заявили о взятии под контроль около 20% провинции, силы сопротивления - об успешном контрнаступлении.