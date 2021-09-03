Талибы заявили о захвате Панджшера, - Yeni Safak

"Панджшер, последний спорный регион в Афганистане, на данный момент пал. И солдаты "Талибана" стреляют в воздух от радости", - сообщает издание.

Представитель "Талибана" Забихулла Муджахид призвал моджахедов избегать в стрельбы воздух, празднуя захват Панджшера. "Оружие и боеприпасы в ваших руках, и никто не имеет права их тратить просто так", - написал он в Twitter, добавив, что выпущенные пули могут причинить вред гражданскому населению.

По данным ряда СМИ, лидеры Фронта народного сопротивления - вице-президент Афганистана Амрулла Салех и Ахмад Масуд - на вертолетах эвакуировались в Таджикистан.

Салех в своем Twitter заявил, что сопротивление продолжается. При этом он не подтвердил, но и не опроверг заявления "Талибана" о захвате Панджшера.