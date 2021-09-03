Таліби заявили про захоплення Панджшера, - Yeni Safak

"Панджшер, останній спірний регіон в Афганістані, на цей момент упав. І солдати "Талібану" стріляють у повітря від радості", - повідомляє видання.

Представник "Талібану" Забіхулла Муджахід закликав моджахедів уникати стрільби в повітря, святкуючи захоплення Панджшера. "Зброя і боєприпаси в ваших руках, і ніхто не має права їх витрачати просто так", - написав він у Twitter, додавши, що випущені кулі можуть завдати шкоди цивільному населенню.

За даними ряду ЗМІ, лідери Фронту народного опору - віцепрезидент Афганістану Амрулла Салех і Ахмад Масуд - на вертольотах евакуювалися в Таджикистан.

Салех у своєму Twitter заявив, що опір триває. При цьому він не підтвердив, але і не спростував заяви "Талібану" про захоплення Панджшера.