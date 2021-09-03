Таліби заявили про захоплення Панджшера, - Yeni Safak

Панджшер, остання непідконтрольна талібам провінція Афганістану, захоплена радикальним рухом "Талібан". У Кабулі бойовики відзначають цю новину пострілами в повітря. Їх просять не витрачати патрони і святкувати цю подію по-іншому.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yeni Safak.
"Панджшер, останній спірний регіон в Афганістані, на цей момент упав. І солдати "Талібану" стріляють у повітря від радості", - повідомляє видання.
Представник "Талібану" Забіхулла Муджахід закликав моджахедів уникати стрільби в повітря, святкуючи захоплення Панджшера. "Зброя і боєприпаси в ваших руках, і ніхто не має права їх витрачати просто так", - написав він у Twitter, додавши, що випущені кулі можуть завдати шкоди цивільному населенню.
За даними ряду ЗМІ, лідери Фронту народного опору - віцепрезидент Афганістану Амрулла Салех і Ахмад Масуд - на вертольотах евакуювалися в Таджикистан.
Салех у своєму Twitter заявив, що опір триває. При цьому він не підтвердив, але і не спростував заяви "Талібану" про захоплення Панджшера.
Нагадавши, запеклі бої за Панджшер почалися в ніч на 3 вересня. Таліби заявили про взяття під контроль близько 20% провінції, сили опору - про успішний контрнаступ.