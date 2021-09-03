В Афганистане идут ожесточенные бои за Панджшер: талибы и повстанцы заявляют об успехах
В ночь на 3 сентября в Афганистане вспыхнули ожесточенные бои в северной части Панджшерского ущелья между боевиками радикального движения "Талибан" и силами сопротивления. Талибы заявили о взятии под контроль около 20% провинции, повстанцы - об успешном контрнаступлении.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Как сообщил телеканалу представитель Фронта национального сопротивления (ФНС), последние две недели талибы сконцентрировали значительные силы вокруг провинции Панджшер. В ночь на 3 сентября начались интенсивные бои.
"Они (талибы - ред.) используют все силы, чтобы проникнуть внутрь, но столкновения еще продолжаются", - добавил собеседник издания.
Пресс-секретарь ФНС Фахим Дашти заявил, что в результате ночного нападения талибы были отброшены и понесли серьезные потери. "450 террористов были ликвидированы, 130 человек захвачены", - уточнил он, добавив, что силы сопротивления приближаются к Бадахшан, Каписа и Баглан.
Представитель движения "Талибан" Билал Карими в свою очередь сообщил об установлении талибами контроля над 20% провинции Панджшер. По его словам, взят стратегический район Хавак, а на юге захвачен районе Кабис.
The Afghan Taliban are killing Panjshiri insurgents and also seizing military equipment.#Panjshir #Afghanistan #AfghanTaliban pic.twitter.com/8dJm5SgWMV— Abdul Wajid JK (@AbdulWajidJK1) September 3, 2021
Continúan los enfrentamientos en el valle del Panjshir entre la Alianza del Norte y los talibanes. Las fuerzas lideradas por Ahmed Massoud emboscaron a los talibanes desde las montañas, se reportan varias bajas de la fuerza talibán. pic.twitter.com/3DOxPvBlU6— Interlogos (@Inter_logos) September 3, 2021
Los talibán preparan una ofensiva total con sus mejores tropas y armamentos para derrotar al grupo de resistencia conformado por la Alianza del Norte dirigida por Ahmed Massoud en la zona del valle de Panjshir. Recientemente cientos del talibán han muerto en enfrentamiento. pic.twitter.com/6QdT1RDuD5— Interlogos (@Inter_logos) September 2, 2021
#Taliban ile direnişçiler arasında çatışma devam ediyor.#Panjshir pic.twitter.com/ueD1w46Kl7— Fatih Demir (@FatihDe80666455) September 3, 2021
Напомним, 2 сентября талибы атаковали позиции сил сопротивления в незахваченной провинции Панджшер.
Отметим, талибы приняли решение начать военную операцию против повстанцев в провинции Панджшер после провала переговоров с лидером сопротивления Ахмадом Масудом. 30 августа они атаковали несколько передовых постов сил сопротивления в Панджшерской долине. Нападения были отбиты.