В Афганистане идут ожесточенные бои за Панджшер: талибы и повстанцы заявляют об успехах

В ночь на 3 сентября в Афганистане вспыхнули ожесточенные бои в северной части Панджшерского ущелья между боевиками радикального движения "Талибан" и силами сопротивления. Талибы заявили о взятии под контроль около 20% провинции, повстанцы - об успешном контрнаступлении.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Как сообщил телеканалу представитель Фронта национального сопротивления (ФНС), последние две недели талибы сконцентрировали значительные силы вокруг провинции Панджшер. В ночь на 3 сентября начались интенсивные бои.

"Они (талибы - ред.) используют все силы, чтобы проникнуть внутрь, но столкновения еще продолжаются", - добавил собеседник издания.

Пресс-секретарь ФНС Фахим Дашти заявил, что в результате ночного нападения талибы были отброшены и понесли серьезные потери. "450 террористов были ликвидированы, 130 человек захвачены", - уточнил он, добавив, что силы сопротивления приближаются к Бадахшан, Каписа и Баглан.

Представитель движения "Талибан" Билал Карими в свою очередь сообщил об установлении талибами контроля над 20% провинции Панджшер. По его словам, взят стратегический район Хавак, а на юге захвачен районе Кабис.

The Afghan Taliban are killing Panjshiri insurgents and also seizing military equipment.#Panjshir #Afghanistan #AfghanTaliban pic.twitter.com/8dJm5SgWMV — Abdul Wajid JK (@AbdulWajidJK1) September 3, 2021

Continúan los enfrentamientos en el valle del Panjshir entre la Alianza del Norte y los talibanes. Las fuerzas lideradas por Ahmed Massoud emboscaron a los talibanes desde las montañas, se reportan varias bajas de la fuerza talibán. pic.twitter.com/3DOxPvBlU6 — Interlogos (@Inter_logos) September 3, 2021