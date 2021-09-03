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Талибы заявили о вероятной дружбе с Китаем: оставят посольство и увеличат помощь

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Афганистан, Пятница 03 сентября 2021 03:10
Талибы заявили о вероятной дружбе с Китаем: оставят посольство и увеличат помощь Фото: талибы заявили о вероятной дружбе с Китаем (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Талибы заявили, что Китай хочет сохранить с ними дружественные отношения. Они обещают оставить посольство в Афганистане и увеличить помощь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.

Представитель "Талибана" Сухаил Шахин заявил, что Китай пообещал оставить свое посольство в Афганистане открытым и увеличить помощь стране в борьбе с коронавирусом.

По его словам, член политического бюро исламистской группировки в Дохе (Катар) Абдул Салам Ханафи имел беседу с заместителем министра иностранных дел Китайской Народной Республики Ву Цзянхао и они договорились о сотрудничестве.

"Заместитель министра Китая заверил, что они сохранят свое посольство в Кабуле, добавив, что наши отношения будут расти (...) Китай также будет продолжать и увеличивать свою гуманитарную помощь, в частности, для лечения COVID-19 ", - заявил Шахин.

Напомним, что Катар сотрудничает с боевиками "Талибана" и Турцией для восстановления работы аэропорта Кабула. Об этом заявили в МИД,

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