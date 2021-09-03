Талибы заявили о вероятной дружбе с Китаем: оставят посольство и увеличат помощь

Талибы заявили, что Китай хочет сохранить с ними дружественные отношения. Они обещают оставить посольство в Афганистане и увеличить помощь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.

Представитель "Талибана" Сухаил Шахин заявил, что Китай пообещал оставить свое посольство в Афганистане открытым и увеличить помощь стране в борьбе с коронавирусом.

По его словам, член политического бюро исламистской группировки в Дохе (Катар) Абдул Салам Ханафи имел беседу с заместителем министра иностранных дел Китайской Народной Республики Ву Цзянхао и они договорились о сотрудничестве.