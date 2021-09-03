Таліби заявили про ймовірну дружбу з Китаєм: залишать посольство і збільшать допомогу

Таліби заявили, що Китай хоче зберегти з ними дружні стосунки. Вони обіцяють залишити посольство в Афганістані й збільшити допомогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.

Представник "Талібану" Сухаїл Шахін заявив, що Китай пообіцяв залишити своє посольство в Афганістані відкритим і збільшити допомогу країні в боротьбі з коронавірусом.

За його словами, член політичного бюро ісламістського угруповання в Досі (Катар) Абдул Салам Ханафі мав бесіду із заступником міністра закордонних справ Китайської Народної Республіки Ву Цзянхао і вони домовилися про співпрацю.