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Таліби заявили про ймовірну дружбу з Китаєм: залишать посольство і збільшать допомогу

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Афганістан, П'ятниця 03 вересня 2021 03:10
Таліби заявили про ймовірну дружбу з Китаєм: залишать посольство і збільшать допомогу Фото: таліби заявили про ймовірну дружбу з Китаєм (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Таліби заявили, що Китай хоче зберегти з ними дружні стосунки. Вони обіцяють залишити посольство в Афганістані й збільшити допомогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.

Представник "Талібану" Сухаїл Шахін заявив, що Китай пообіцяв залишити своє посольство в Афганістані відкритим і збільшити допомогу країні в боротьбі з коронавірусом.

За його словами, член політичного бюро ісламістського угруповання в Досі (Катар) Абдул Салам Ханафі мав бесіду із заступником міністра закордонних справ Китайської Народної Республіки Ву Цзянхао і вони домовилися про співпрацю.

"Заступник міністра Китаю запевнив, що вони збережуть своє посольство в Кабулі, додавши, що наші відносини будуть рости (...) Китай також буде продовжувати й збільшувати свою гуманітарну допомогу, зокрема, для лікування COVID-19", - заявив Шахін.

Нагадаємо, що Катар співпрацює з бойовиками "Талібану" і Туреччиною для відновлення роботи аеропорту Кабула. Про це заявили в МЗС,

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