Талибы заявили, что первые переговоры с Европой прошли успешно

В Осло талибы встретились с представителями США, Франции, Великобритании, Германии, Италии, Норвегии и ЕС.

"Тот факт, что мы приехали в Норвегию сам по себе является преимуществом для правительства в Афганистане", — заявил вчера глава делегации талибов, министр иностранных дел Амир Чан Муттаки.

Он заявил, что благодаря этим встречам Афганистан получит гуманитарную, медицинскую и образовательную поддержку.