Таліби заявили, що перші переговори з Європою пройшли успішно

В Осло таліби зустрілися з представниками США, Франції, Великобританії, Німеччини, Італії, Норвегії та ЄС.

"Той факт, що ми приїхали до Норвегії сам по собі є перевагою для уряду в Афганістані", — заявив вчора глава делегації талібів, міністр закордонних справ Амір Чан Муттакі.

Він заявив, що завдяки цим зустрічам Афганістан отримає гуманітарну, медичну та освітню підтримку.