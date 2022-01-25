Таліби заявили, що перші переговори з Європою пройшли успішно

Представники "Талібану" заявили, що перші переговори в Європі пройшли успішно. Як відомо, перші переговори талібів після захоплення влади в Афганістані пройшли в столиці Норвегії Осло.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ORF.at.
В Осло таліби зустрілися з представниками США, Франції, Великобританії, Німеччини, Італії, Норвегії та ЄС.
"Той факт, що ми приїхали до Норвегії сам по собі є перевагою для уряду в Афганістані", — заявив вчора глава делегації талібів, міністр закордонних справ Амір Чан Муттакі.
Він заявив, що завдяки цим зустрічам Афганістан отримає гуманітарну, медичну та освітню підтримку.
Нагадаємо, що представники "Талібану" вирушили до Європи для переговорів. Вони заявили, що сподіваються за результатами цієї зустрічі зміцнити з країнами дипломатичні відносини.