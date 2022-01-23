Впервые после захвата Афганистана. Талибан проведет переговоры в Европе

В ночь на 23 января делегация радикального исламистского движения Талибан прибыла в столицу Норвегии Осло. Там 15 представителей талибов проведут переговоры с западными чиновниками и представителями афганского гражданского общества в эмиграции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW .

В Осло делегаты до сих пор непризнанного ни одной страной режима встретятся с представителями Норвегии и Европейского Союза, а также с представителями Великобритании, Франции, Германии, Италии и США. Темой переговоров будут права человека и гуманитарная помощь афганскому народу.

При этом глава МИД Норвегии Анникен Хюиттфельдт подчеркнул, что переговоры "не будут представлять собой легитимизацию или признание талибов". А спикер Талибана Забихулла Муджахид в свою очередь заявил, что новые власти Афганистана приняли меры "для удовлетворения требований западного мира" и надеются укрепить отношения с европейскими странами "с помощью дипломатии".

Отмечают, что эти трехдневные переговоры в Европе станут первыми с момента захвата власти в Афганистане. Это произошло в августе 2021 года.