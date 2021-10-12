Талибы заявили, что им нужно больше времени на реформы об образовании для девочек

Министерство иностранных дел Афганистана , которое представляют талибы, уклонилось от принятия твердых обязательств в отношении образования для девочек. Там заявили, что на принятие таких реформ нужно больше времени.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Афганистана Амир Хан Муттаки заявил, что миру пора начать сотрудничать с талибами.

"Международное сообщество должно начать сотрудничать с нами. Благодаря этому мы сможем избавиться от незащищенности, мы сможем позитивно взаимодействовать с миром", - заявил он.

Однако на мировое требование вернуть девочек в школы, он уклонился, заявив, что правительству нужно больше времени для этого.