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Талибы заявили, что им нужно больше времени на реформы об образовании для девочек

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Афганистан, Вторник 12 октября 2021 01:49
Талибы заявили, что им нужно больше времени на реформы об образовании для девочек Фото: талибы заявили, что им нужно больше времени на реформы об образовании для девочек (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Министерство иностранных дел Афганистана, которое представляют талибы, уклонилось от принятия твердых обязательств в отношении образования для девочек. Там заявили, что на принятие таких реформ нужно больше времени.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Афганистана Амир Хан Муттаки заявил, что миру пора начать сотрудничать с талибами.

"Международное сообщество должно начать сотрудничать с нами. Благодаря этому мы сможем избавиться от незащищенности, мы сможем позитивно взаимодействовать с миром", - заявил он.

Однако на мировое требование вернуть девочек в школы, он уклонился, заявив, что правительству нужно больше времени для этого.

"У них было много финансовых ресурсов, и у них была сильная международная поддержка, но в то же время вы просите нас провести все реформы за два месяца?", - заявил представитель талибов.

Напомним, что в ООН осудили талибов за невыполнение обещаний. Там напомнили, что экономика Афганистана зависит от женщин.

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