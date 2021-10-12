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Таліби заявили, що їм потрібно більше часу на реформи про освіту для дівчаток

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Афганістан, Вівторок 12 жовтня 2021 01:49
Таліби заявили, що їм потрібно більше часу на реформи про освіту для дівчаток Фото: таліби заявили, що їм потрібно більше часу на реформи про освіту для дівчаток (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Міністерство закордонних справ Афганістану, яке представляють таліби, ухилилося від прийняття твердих зобов'язань щодо освіти для дівчаток. Там заявили, що на прийняття таких реформ потрібно більше часу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Виконуючий обов'язки міністра закордонних справ Афганістану Амір Хан Муттакі заявив, що світу пора почати співпрацювати з талібами.

"Міжнародне співтовариство має почати співпрацювати з нами. Завдяки цьому ми зможемо позбутися незахищеності, ми зможемо позитивно взаємодіяти зі світом", - заявив він.

Однак на світову вимогу повернути дівчаток в школи, він ухилився, заявивши, що уряду потрібно більше часу для цього.

"У них було багато фінансових ресурсів, і у них була сильна міжнародна підтримка, але в той же час ви просите нас провести всі реформи за два місяці?",- заявив представник талібів.

Нагадаємо, що в ООН засудили талібів за невиконання обіцянок. Там нагадали, що економіка Афганістану залежить від жінок.

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