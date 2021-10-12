Таліби заявили, що їм потрібно більше часу на реформи про освіту для дівчаток

Міністерство закордонних справ Афганістану , яке представляють таліби, ухилилося від прийняття твердих зобов'язань щодо освіти для дівчаток. Там заявили, що на прийняття таких реформ потрібно більше часу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Виконуючий обов'язки міністра закордонних справ Афганістану Амір Хан Муттакі заявив, що світу пора почати співпрацювати з талібами.

"Міжнародне співтовариство має почати співпрацювати з нами. Завдяки цьому ми зможемо позбутися незахищеності, ми зможемо позитивно взаємодіяти зі світом", - заявив він.

Однак на світову вимогу повернути дівчаток в школи, він ухилився, заявивши, що уряду потрібно більше часу для цього.