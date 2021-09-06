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Талибы заявили, что договорились с ООН о гуманитарной помощи

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Афганистан, Понедельник 06 сентября 2021 05:07
Талибы заявили, что договорились с ООН о гуманитарной помощи Фото: талибы заявили, что договорились с ООН о гуманитарной помощи (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Представители "Талибана" заявили, что встретились в Кабуле с заместителем генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартином Гриффитсом. По их словам, они говорили о предоставлении гуманитарной помощи Афганистану.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Представитель "Талибана" Сухайл Шахин заявил, что Мартин Гриффитс пообещал продолжать оказывать помощь Афганистану, который сталкивается с потенциально катастрофическим гуманитарным кризисом, вызванным сильной засухой и коллапсом экономики.

"Делегация ООН пообещала продолжить оказание гуманитарной помощи афганскому народу, заявив, что он призовет к дальнейшей помощи Афганистану во время предстоящей встречи стран-доноров", - заявил Шахин.

Также по его словам, талибы заверили делегацию ООН в "сотрудничестве и предоставлении необходимых помещений".

Напомним, что генсек ООН созывает международную гуманитарную конференцию по Афганистану 13 сентября. Он призвал мир объединиться для помощи афганскому народу.

Ранее сообщалось, что в ООН сделали заявление по Афганистану. Там призвали талибов не мешать эвакуации.

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