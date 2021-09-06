Талибы заявили, что договорились с ООН о гуманитарной помощи
Представители "Талибана" заявили, что встретились в Кабуле с заместителем генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартином Гриффитсом. По их словам, они говорили о предоставлении гуманитарной помощи Афганистану.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Представитель "Талибана" Сухайл Шахин заявил, что Мартин Гриффитс пообещал продолжать оказывать помощь Афганистану, который сталкивается с потенциально катастрофическим гуманитарным кризисом, вызванным сильной засухой и коллапсом экономики.
"Делегация ООН пообещала продолжить оказание гуманитарной помощи афганскому народу, заявив, что он призовет к дальнейшей помощи Афганистану во время предстоящей встречи стран-доноров", - заявил Шахин.
Также по его словам, талибы заверили делегацию ООН в "сотрудничестве и предоставлении необходимых помещений".
Напомним, что генсек ООН созывает международную гуманитарную конференцию по Афганистану 13 сентября. Он призвал мир объединиться для помощи афганскому народу.
Ранее сообщалось, что в ООН сделали заявление по Афганистану. Там призвали талибов не мешать эвакуации.