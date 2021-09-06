Фото: талибы заявили, что договорились с ООН о гуманитарной помощи (GettyImages)

Представители "Талибана" заявили, что встретились в Кабуле с заместителем генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартином Гриффитсом. По их словам, они говорили о предоставлении гуманитарной помощи Афганистану.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Представитель "Талибана" Сухайл Шахин заявил, что Мартин Гриффитс пообещал продолжать оказывать помощь Афганистану, который сталкивается с потенциально катастрофическим гуманитарным кризисом, вызванным сильной засухой и коллапсом экономики. "Делегация ООН пообещала продолжить оказание гуманитарной помощи афганскому народу, заявив, что он призовет к дальнейшей помощи Афганистану во время предстоящей встречи стран-доноров", - заявил Шахин. Также по его словам, талибы заверили делегацию ООН в "сотрудничестве и предоставлении необходимых помещений".