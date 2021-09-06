Фото: таліби заявили, що домовилися з ООН про гуманітарну допомогу (GettyImages)

Представники "Талібану" заявили, що зустрілися в Кабулі із заступником генерального секретаря ООН з гуманітарних питань Мартіном Гріффітсом. За їхніми словами, вони говорили про надання гуманітарної допомоги Афганістану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Представник "Талібану" Сухайл Шахін заявив, що Мартін Гріффітс пообіцяв продовжувати надавати допомогу Афганістану, який стикається з потенційно катастрофічною гуманітарною кризою, викликаною сильною посухою і колапсом економіки. "Делегація ООН пообіцяла продовжити надання гуманітарної допомоги афганському народу, заявивши, що він закличе до подальшої допомоги Афганістану під час майбутньої зустрічі країн-донорів", - заявив Шахін. Також за його словами, таліби запевнили делегацію ООН у "співпраці та наданні необхідних приміщень".