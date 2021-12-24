UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Талибы запретили врачам помогать женщинам без сопровождения мужчин

Автор: Анна Полисученко

Власти радикального движения Талибан в афганской провинции Газни запретили врачам оказывать помощь женщинам, если их не сопровождает мужчина. Раньше женщины могли приходить в больницы в сопровождении родственниц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Etilaatroz.

Комиссия талибов приняла, что это "незаконно и аморально", если женщина обращается в больницу без ведома мужчин. От врачей потребовали не оказывать помощь таким пациенткам и не запускать их в больницы.

Сообщается, что запрет распространяется и в других провинциях Афганистана через так называемое Министерство исламского призыва и ориентации.

Ранее мы писали, что ООН выплатит "Талибану" 6 млн долларов за безопасную работу в Афганистане.

Читайте РБК-Украина в Google News
АфганистанТалибан