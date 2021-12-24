Талибы запретили врачам помогать женщинам без сопровождения мужчин

Власти радикального движения Талибан в афганской провинции Газни запретили врачам оказывать помощь женщинам, если их не сопровождает мужчина. Раньше женщины могли приходить в больницы в сопровождении родственниц.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Etilaatroz.
Комиссия талибов приняла, что это "незаконно и аморально", если женщина обращается в больницу без ведома мужчин. От врачей потребовали не оказывать помощь таким пациенткам и не запускать их в больницы.
Сообщается, что запрет распространяется и в других провинциях Афганистана через так называемое Министерство исламского призыва и ориентации.
Ранее мы писали, что ООН выплатит "Талибану" 6 млн долларов за безопасную работу в Афганистане.