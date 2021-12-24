Талибы запретили врачам помогать женщинам без сопровождения мужчин

Власти радикального движения Талибан в афганской провинции Газни запретили врачам оказывать помощь женщинам, если их не сопровождает мужчина. Раньше женщины могли приходить в больницы в сопровождении родственниц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Etilaatroz .

Комиссия талибов приняла, что это "незаконно и аморально", если женщина обращается в больницу без ведома мужчин. От врачей потребовали не оказывать помощь таким пациенткам и не запускать их в больницы.

Сообщается, что запрет распространяется и в других провинциях Афганистана через так называемое Министерство исламского призыва и ориентации.