Таліби заборонили лікарям допомагати жінкам без супроводу чоловіків

Влада радикального руху Талібан в афганській провінції Газні заборонила лікарям надавати допомогу жінкам, якщо їх не супроводжує чоловік. Раніше жінки могли приходити в лікарні в супроводі родичок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Etilaatroz .

Комісія талібів прийняла, що це "незаконно і аморально", якщо жінка звертається до лікарні без відома чоловіків. Від лікарів зажадали не надавати допомогу таким пацієнткам і не запускати їх в лікарні.

Повідомляється, що заборона поширюється і в інших провінціях Афганістану через так зване Міністерство ісламського призову і орієнтації.