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Таліби заборонили лікарям допомагати жінкам без супроводу чоловіків

Автор: Анна Полисученко

Влада радикального руху Талібан в афганській провінції Газні заборонила лікарям надавати допомогу жінкам, якщо їх не супроводжує чоловік. Раніше жінки могли приходити в лікарні в супроводі родичок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Etilaatroz.

Комісія талібів прийняла, що це "незаконно і аморально", якщо жінка звертається до лікарні без відома чоловіків. Від лікарів зажадали не надавати допомогу таким пацієнткам і не запускати їх в лікарні.

Повідомляється, що заборона поширюється і в інших провінціях Афганістану через так зване Міністерство ісламського призову і орієнтації.

Раніше ми писали, що ООН виплатить "Талібану" 6 млн доларів за безпечну роботу в Афганістані.

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АфганистанТалібан