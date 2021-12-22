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ООН выплатит "Талибану" 6 млн долларов за безопасную работу в Афганистане, - Reuters

Новина українською →
Афганистан, Среда 22 декабря 2021 13:24
ООН выплатит "Талибану" 6 млн долларов за безопасную работу в Афганистане, - Reuters Фото: ООН выплатит "Талибану" 6 млн долларов за безопасную работу в Афганистане (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Организация Объединенных Наций планирует выплатить представителям "Талибана", которые в этом году захватили власть в Афганистане, почти 6 млн долларов. Таким образом ООН хочет обезопасить свою работу в стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По информации издания, которое ссылается на собственные источники, предложенные средства будут выплачены в следующем году и направлены для сотрудников министерства внутренних дел Афганистана, которые охраняют гуманитарную миссию организации.

Как сообщил СМИ заместитель прес-секретаря ООН Фархан Хак, у организации действительно есть намерения заплатить "Талибану" за гарантии безопасности.

В частности он отметил, что ООН должна работать в стране, чтобы предотвратить гуманитарный кризис, поэтому ее обязанность - заботиться о безопасности всех сотрудников, работающих в опасных зонах.

Вместе с тем, ряд экспертов раскритиковали финансирования "Талибана", ведь в его правительстве есть министры, которых разыскивает ФБР и другие правоохранительные структуры за военные преступления.

Так, речь идет о министре внутренних дел Сираджуддине Хаккани, которого обвиняют в террористических атаках и связях с Аль-Каидой.

Напомним, "Талибан" настаивает на высвобождении миллиардов долларов из резервов центрального банка, которые были заблокированы США и Европой после захвата власти в Афганистане талибами. Они заявили, что в противном случае хуже всего придется Европе, если деньги не вернуться.

Добавим, что США не дадут доступ талибам к резервам центрального банка. Однако согласны на гуманитарную помощь афганцам.

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