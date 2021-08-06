Талибы захватили первую столицу провинции в Афганистане

Боевики движения "Талибан" заняли город Зарандж - столицу провинции Нимроз на юго-западе Афганистана. Это первая столица провинции, которую талибы смогли взять под свой контроль за последние несколько лет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство TOLOnews.
По данным издания, талибы захватили здание администрации провинции, штаб-квартиру полиции и ряд других органов государственного управления. Причем большая часть города перешла под контроль боевиков практически без боя. Незадолго до наступления "Талибана" правительственные войска отошли для защиты Лашкаргаха - столицы соседней провинции Гильменд.
Агентство отмечает, что перед штурмом Заранджа боевики разрешили местным чиновникам вместе с семьями перейти расположенную рядом границу с Ираном.
В провинции Нимроз талибы контролируют три из пяти округов. Боевики несколько раз пытались взять Зарандж, но безуспешно.
Зарандж стал первой столицей провинции с 2016 года, которую захватили талибы. Тогда они смогли взять под контроль город Кундуз на севере Афганистана.
Талибы продолжают наступление в нескольких провинциях. Бои идут в Герате на западе и Лашкарахе на юге, а также в Шибаргане - столицы провинции Джаузджан.
Напомним, талибы объявили охоту на высших должностных лиц страны в отместку за участившиеся авиаудары. Так, днем 6 августа в Кабуле был убит глава информационного центра правительства Афганистана Даву Хана Минапала.
За день до убийства Даву Хана Минапала боевики напали на дом министра обороны Афганистана. В результате атаки погибли 8 человек и еще не 20 получили ранения.