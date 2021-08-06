Таліби захопили першу столицю провінції в Афганістані

За даними видання, таліби захопили будівлю адміністрації провінції, штаб-квартиру поліції і ряд інших органів державного управління. Причому більша частина міста перейшла під контроль бойовиків практично без бою. Незадовго до настання "Талібану" урядові війська відійшли для захисту Лашкаргаха - столиці сусідньої провінції Гільменд.

Агентство відзначає, що перед штурмом Зарандж бойовики дозволили місцевим чиновникам разом з сім'ями перейти розташовану поруч кордон з Іраном.

У провінції Німроз таліби контролюють три з п'яти округів. Бойовики кілька разів намагалися взяти Зарандж, але без успіху.

Зарандж став першою столицею провінції з 2016 року, яку захопили таліби. Тоді вони змогли взяти під контроль місто Кундуз на півночі Афганістану.

Таліби продовжують наступ у кількох провінціях. Бої йдуть в Гераті на заході і Лашкарахе на півдні, а також у Шібаргане - столиці провінції Джаузджан.