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Таліби захопили першу столицю провінції в Афганістані

Автор: Дмитрий Кузнецов

Бойовики руху "Талібан" зайняли місто Зарандж - столицю провінції Німроз на південному заході Афганістану. Це перша столиця провінції, яку таліби змогли взяти під свій контроль за останні кілька років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство TOLOnews.

За даними видання, таліби захопили будівлю адміністрації провінції, штаб-квартиру поліції і ряд інших органів державного управління. Причому більша частина міста перейшла під контроль бойовиків практично без бою. Незадовго до настання "Талібану" урядові війська відійшли для захисту Лашкаргаха - столиці сусідньої провінції Гільменд.

Агентство відзначає, що перед штурмом Зарандж бойовики дозволили місцевим чиновникам разом з сім'ями перейти розташовану поруч кордон з Іраном.

У провінції Німроз таліби контролюють три з п'яти округів. Бойовики кілька разів намагалися взяти Зарандж, але без успіху.

Зарандж став першою столицею провінції з 2016 року, яку захопили таліби. Тоді вони змогли взяти під контроль місто Кундуз на півночі Афганістану.

Таліби продовжують наступ у кількох провінціях. Бої йдуть в Гераті на заході і Лашкарахе на півдні, а також у Шібаргане - столиці провінції Джаузджан.

Нагадаємо, таліби оголосили полювання на вищих посадових осіб країни в помсту за авіаудари. Так, вдень 6 серпня в Кабулі було вбито глава інформаційного центру уряду Афганістану Даву Хана Мінапала.

За день до вбивства Даву Хана Мінапала бойовики напали на будинок міністра оборони Афганістану. В результаті атаки загинули 8 осіб та ще не 20 отримали поранення.

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ТалібанАфганистан