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Талибы захватили оборудование, которое может установить афганцев помогавших США

Автор: Сергей Пышкин

Представители радикального движения "Талибан" захватили американские биометрические устройства. Благодаря им они смогут идентифицировать афганцев, которые помогали военным США.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Intercept.

Устройства HIIDE, используемые для установления личности были захвачены "Талибаном" на прошлой неделе во время очередных наступлений. Оборудование содержит в себе идентифицирующие биометрические данные, среди которых сканы радужных оболочек глаз, отпечатки пальцев и биографические данные. Пока неизвестно какая именно часть биометрической базы данных была взломана.

Афганцы, которые помогали военнослужащим США, когда те находились на территории страны, также были внесены в базу данных HIIDE.

Отмечается, что "Талибан" не имеет нужного оборудования, чтобы использовать данные биометрической базы, однако им с этим может помочь Пакистан.

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ТалибанСоединенные Штаты АмерикиАфганистан