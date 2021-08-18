Таліби захопили обладнання, яке може встановити афганців, які допомагали США

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Intercept .

Пристрої HIIDE, що використовуються для встановлення особистості були захоплені "Талібаном" минулого тижня під час чергових наступів. Обладнання містить в собі ідентифікуючі біометричні дані, серед яких скани райдужних оболонок очей, відбитки пальців й біографічні дані. Наразі невідомо яка саме частина біометричної бази даних була зламана.

Афганці, які допомагали військовослужбовцям США, коли ті знаходилися на території країни, також були внесені до бази даних HIIDE.

Зазначається, що "Талібан" не має потрібного обладнання, аби використовувати дані біометричної бази, однак їм з цим може допомогти Пакистан.