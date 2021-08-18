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Таліби захопили обладнання, яке може встановити афганців, які допомагали США

Автор: Сергій Пишкін

Представники радикального руху "Талібан" захопили американські біометричні пристрої. Завдяки ним вони матимуть змогу ідентифікувати афганців, які допомагали військовим США.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Intercept.

Пристрої HIIDE, що використовуються для встановлення особистості були захоплені "Талібаном" минулого тижня під час чергових наступів. Обладнання містить в собі ідентифікуючі біометричні дані, серед яких скани райдужних оболонок очей, відбитки пальців й біографічні дані. Наразі невідомо яка саме частина біометричної бази даних була зламана.

Афганці, які допомагали військовослужбовцям США, коли ті знаходилися на території країни, також були внесені до бази даних HIIDE.

Зазначається, що "Талібан" не має потрібного обладнання, аби використовувати дані біометричної бази, однак їм з цим може допомогти Пакистан.

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ТалібанСполучені Штати АмерикиАфганистан