Талибы захватили Мазари-Шариф - четвертый по величине город Афганистана

По данным издания, талибы 14 августа предприняли крупное наступление на Мазари-Шариф. Оборонявшие город ополченцы и правительственные войска не выдержали натиска и отступили к границе с Узбекистаном.

Балх - вторая по величине провинция Афганистана, а ее столица - четвертый по размеру город.

Как сообщил агентству один из местных жителей, все объекты в провинции и административном центре находятся в руках талибов.

В социальных сетях появились видео, на которых, как утверждается, из Мазари-Шарифа выезжает колонна автомобилей местных чиновников и военных. Также появились фото освобожденных из тюрьмы талибами заключенных.

Отметим, 14 августа талибы захватили еще три провинции в Афганистане и подошли к окраинам Кабула. Под их контролем находился 21 из 34 административных центров страны.