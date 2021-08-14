Американские ВВС нанесли авиаудары по талибам в районе аэропорта Кандагара

Военно-воздушные силы США нанесли авиаудары по формированиям радикального движения "Талибан" в районе аэропорта Кандагара на юге Афганистана. Среди боевиков есть убитые и раненые.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Аль-Джазира .

По информации агентства, в результате атаки ВВС США среди талибов есть погибшие и раненые. Их число не уточняется. Авиаудары были нанесены в поддержку обороняющихся в районе Кандагара правительственной армии.

За последние дни "Талибан" взял под контроль 21 из 34 столиц провинций Афганистана. Сегодня, 14 августа, пришли сообщения о захвате боевиками двух административных центров на востоке - Шаран (провинция Пактика) и Асадабад (Кунар).