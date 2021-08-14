Таліби захопили Мазарі-Шаріф - четверте за величиною місто Афганістану

За даними видання, таліби 14 серпня зробили великий наступ на Мазарі-Шаріф. Обороняли місто ополченці і урядові війська не витримали натиску і відступили до кордону з Узбекистаном.

Балх - друга за величиною провінція Афганістану, а її столиця - четверте за розміром місто.

Як повідомив агентству один з місцевих жителів, всі об'єкти в провінції і адміністративному центрі знаходяться в руках талібів.

У соціальних мережах з'явилися відео, на яких, як стверджується, з Мазарі-Шаріфа виїжджає колона автомобілів місцевих чиновників і військових. Також з'явилися фото звільнених з в'язниці талібами ув'язнених.

Зазначимо, 14 серпня таліби захопили ще три провінції в Афганістані і підійшли до околиць Кабула. Під їх контролем перебував 21 з 34 адміністративних центрів країни.