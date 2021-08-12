Таліби захопили друге за величиною місто Афганістану

Радикальний рух "Талібан" заявив про захоплення другого за величиною міста в Афганістані - Кандагарі. Офіційного підтвердження цієї інформації поки немає. Також стало відомо про взяття талібами столиці провінції Газні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Аль-Джазіра .

"Талібан щойно написав у Twitter, що захопив Кандагар", - повідомляє видання.

Агентство зазначає, що поки не зрозуміло, наскільки правдива Заява талібів. Однак, за його даними, за Кандагар йдуть запеклі бої. У соцмережах користувачі розміщують відео, на яких, як стверджується, показані кадри відступу урядових військ з міста.

Kabul regime forces retreating from Kandahar. pic.twitter.com/Mfn2GfhaEL — Muhammad Jalal (@MJalal700) August 12, 2021

Аль-Джазіра зазначає, що Кандагар - важливий актив для уряду Афганістану, за який він повинен триматися. У місті проживає близько 400 тисяч осіб.

В той самий час повідомляється, що таліби взяли під контроль Газні, столицю однойменної провінції. Місто знаходиться приблизно за 130 кілометрів від Кабула. Таким чином бойовики захопили вже 10 адміністративних центрів країни за кілька днів.

На тлі загострення ситуації в Афганістані посольство США закликало американців негайно покинути країну, використовуючи доступні варіанти комерційних рейсів.

"Враховуючи умови безпеки і скорочення штату, можливості посольства з надання допомоги громадянам США в Афганістані вкрай обмежені навіть в Кабулі", - йдеться в повідомленні посольства.

Right now Taliban conquering Kandahar and Herat - Afghanistan's 2nd and 3rd largest cities.



Since international troops began withdrawing from Afghanistan in May, the Taliban have literally overrun the country. pic.twitter.com/XKopvASf5o — Ben Schaack (@BuyingStrength) August 12, 2021