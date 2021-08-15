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Талибы взяли Джелалабад. Кабул - единственный крупный город под контролем правительства

Автор: Дмитрий Левицкий

Боевики радикального движения "Талибан" захватили стратегически важный город Джелалабад в Афганистане. Талибы продолжают наступление и приближаются к столице - Кабулу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

Взятие Джелалабада последовало за захватом талибами северного города Мазари-Шариф в субботу.

"Сейчас в Джелалабаде не происходит столкновений, потому что губернатор сдался талибам. Решение о входе талибов было единственным способом спасти жизни мирных жителей", - сказал чиновник из Джелалабада.

Еще один чиновник из службы безопасности в Джелалабаде рассказал, что талибы согласились предоставить безопасный коридор для выхода чиновников и сил безопасности из города.

Захват Джелалабада дает боевикам "Талибана" контроль над дорогой, ведущей в пакистанский город Пешавар. Это одна из главных магистралей в Афганистане, которая не имеет выхода к морю. Кабул остался единственным крупным городом Афганистана, который все еще находится под контролем правительства.

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ТалибанАфганистанКабул