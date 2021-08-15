Таліби взяли Джелалабад. Кабул - єдине велике місто під контролем уряду

Взяття Джелалабаду послідувало за захопленням талібами північного міста Мазарі-Шаріф пізно в суботу.

"Наразі в Джелалабаді не відбувається зіткнень, тому що губернатор здався талібам. Рішення про вхід талібів було єдиним способом врятувати життя мирних мешканців", - сказав чиновник із Джелалабаду.

Ще один посадовець зі служби безпеки в Джелалабаді розповів, що таліби погодилися надати безпечний коридор для виходу урядовців та сил безпеки з міста.

Захоплення Джелалабаду дає бойовикам "Талібану" контроль над дорогою, що веде до пакистанського міста Пешавар. Це одна з головних магістралей в Афганістану, яка не має виходу до моря. Кабул лишився єдиним великим містом Афганістану, який все ще перебуває під контролем уряду.