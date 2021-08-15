RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Таліби взяли Джелалабад. Кабул - єдине велике місто під контролем уряду

Автор: Дмитро Левицький

Бойовики радикального руху "Талібан" захопили стратегічно важливе місто Джелалабад в Афганістані. Таліби продовжують наступ та наближаються до столиці - Кабулу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.

Взяття Джелалабаду послідувало за захопленням талібами північного міста Мазарі-Шаріф пізно в суботу.

"Наразі в Джелалабаді не відбувається зіткнень, тому що губернатор здався талібам. Рішення про вхід талібів було єдиним способом врятувати життя мирних мешканців", - сказав чиновник із Джелалабаду.

Ще один посадовець зі служби безпеки в Джелалабаді розповів, що таліби погодилися надати безпечний коридор для виходу урядовців та сил безпеки з міста.

Захоплення Джелалабаду дає бойовикам "Талібану" контроль над дорогою, що веде до пакистанського міста Пешавар. Це одна з головних магістралей в Афганістану, яка не має виходу до моря. Кабул лишився єдиним великим містом Афганістану, який все ще перебуває під контролем уряду.

Читайте РБК-Україна в Google News
ТалібанАфганистанКабул