Талибы устраивают казни бывших военных Афганистана: несколько стран отреагировали
Талибы устраивают массовые казни бывших военных Афганистана, согласно сообщениям правозащитных организаций. Несколько западных стран отреагировали на это.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ORF.
США и другие страны выразили обеспокоенность в связи с сообщениями массовых казнях бывших афганских сил безопасности талибами.
"Мы глубоко обеспокоены отчетами, задокументированными Human Rights Watch и другими", - говорится в заявлении.
Заявление подписали США, ЕС, Австралия, Великобритания, Япония и другие союзники. Согласно этому документу, также были зафиксированы случаи насильственных исчезновений.
Государства, подписавшие декларацию, обвинили талибов в том, что они действовали вопреки обещанию амнистии для бывших сил безопасности. Речь идет о серьезных нарушениях прав человека.
На этой неделе Human Rights Watch опубликовала отчет о казни или насильственном исчезновении 47 бывших афганских военных и других сотрудников службы безопасности, которые сдались исламистам или были ими арестованы.
Напомним, что ранее в США назвали условия признания власти талибов в Афганистане. Среди них борьба с терроризмом, защита прав женщин и инклюзивное правительство.