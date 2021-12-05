Талибы устраивают казни бывших военных Афганистана: несколько стран отреагировали

Талибы устраивают массовые казни бывших военных Афганистана , согласно сообщениям правозащитных организаций. Несколько западных стран отреагировали на это.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ORF .

США и другие страны выразили обеспокоенность в связи с сообщениями массовых казнях бывших афганских сил безопасности талибами.

"Мы глубоко обеспокоены отчетами, задокументированными Human Rights Watch и другими", - говорится в заявлении.

Заявление подписали США, ЕС, Австралия, Великобритания, Япония и другие союзники. Согласно этому документу, также были зафиксированы случаи насильственных исчезновений.

Государства, подписавшие декларацию, обвинили талибов в том, что они действовали вопреки обещанию амнистии для бывших сил безопасности. Речь идет о серьезных нарушениях прав человека.