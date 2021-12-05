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Талибы устраивают казни бывших военных Афганистана: несколько стран отреагировали

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Афганистан, Воскресенье 05 декабря 2021 08:11
Талибы устраивают казни бывших военных Афганистана: несколько стран отреагировали Фото: талибы устраивают казни бывших военных Афганистана (wikimedia)
Автор: Наталья Скороход

Талибы устраивают массовые казни бывших военных Афганистана, согласно сообщениям правозащитных организаций. Несколько западных стран отреагировали на это.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ORF.

США и другие страны выразили обеспокоенность в связи с сообщениями массовых казнях бывших афганских сил безопасности талибами.

"Мы глубоко обеспокоены отчетами, задокументированными Human Rights Watch и другими", - говорится в заявлении.

Заявление подписали США, ЕС, Австралия, Великобритания, Япония и другие союзники. Согласно этому документу, также были зафиксированы случаи насильственных исчезновений.

Государства, подписавшие декларацию, обвинили талибов в том, что они действовали вопреки обещанию амнистии для бывших сил безопасности. Речь идет о серьезных нарушениях прав человека.

На этой неделе Human Rights Watch опубликовала отчет о казни или насильственном исчезновении 47 бывших афганских военных и других сотрудников службы безопасности, которые сдались исламистам или были ими арестованы.

Напомним, что ранее в США назвали условия признания власти талибов в Афганистане. Среди них борьба с терроризмом, защита прав женщин и инклюзивное правительство.

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