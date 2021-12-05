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Таліби влаштовують страти колишніх військових Афганістану: кілька країн відреагували

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Афганістан, Неділя 05 грудня 2021 08:11
Таліби влаштовують страти колишніх військових Афганістану: кілька країн відреагували Фото: таліби влаштовують страти колишніх військових Афганістану (wikimedia)
Автор: Наталья Скороход

Таліби влаштовують масові страти колишніх військових Афганістану, згідно з повідомленнями правозахисних організацій. Кілька західних країн відреагували на це.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ORF.

США та інші країни висловили стурбованість у зв'язку з повідомленнями масових стратах колишніх афганських сил безпеки талібами.

"Ми глибоко стурбовані звітами, задокументованими Human Rights Watch та іншими", - йдеться в заяві.

Заяву підписали США, ЄС, Австралія, Великобританія, Японія та інші союзники. Згідно з цим документом, також були зафіксовані випадки насильницьких зникнень.

Держави, які підписали декларацію, звинуватили талібів у тому, що вони діяли всупереч обіцянці амністії для колишніх сил безпеки. Йдеться про серйозні порушення прав людини.

На цьому тижні Human Rights Watch опублікувала звіт про страту або насильницьке зникнення 47 колишніх афганських військових та інших співробітників Служби безпеки, які здалися ісламістам або були ними заарештовані.

Нагадаємо, що раніше у США назвали умови визнання влади талібів в Афганістані. Серед них боротьба з тероризмом, захист прав жінок та інклюзивний уряд.

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