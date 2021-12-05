Таліби влаштовують страти колишніх військових Афганістану: кілька країн відреагували

Таліби влаштовують масові страти колишніх військових Афганістану , згідно з повідомленнями правозахисних організацій. Кілька західних країн відреагували на це.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ORF .

США та інші країни висловили стурбованість у зв'язку з повідомленнями масових стратах колишніх афганських сил безпеки талібами.

"Ми глибоко стурбовані звітами, задокументованими Human Rights Watch та іншими", - йдеться в заяві.

Заяву підписали США, ЄС, Австралія, Великобританія, Японія та інші союзники. Згідно з цим документом, також були зафіксовані випадки насильницьких зникнень.

Держави, які підписали декларацію, звинуватили талібів у тому, що вони діяли всупереч обіцянці амністії для колишніх сил безпеки. Йдеться про серйозні порушення прав людини.