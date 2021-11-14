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В пригороде Кабула взорвался микроавтобус: один человек погиб, 4 ранены

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Афганистан, Воскресенье 14 ноября 2021 05:03
В пригороде Кабула взорвался микроавтобус: один человек погиб, 4 ранены Фото: в Афганистане взорвался микроавтобус (twitter.com/Ahmadi010Mt)
Автор: Наталья Скороход

В Афганистане взорвался микроавтобус с людьми. В результате один человек погиб, четверо получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AlJazeera.

Взрыв произошел в пригороде Кабула Даште-Барчи. После взрыва микроавтобус сгорел полностью.

Среди погибших известный афганский журналист, работавший на телеканал Ariana Хамид Сейхани.

"К сожалению, мы потеряли еще одного репортера", - сообщил Центр афганских журналистов.

Близлежащая больница разместила объявление о поступлении одного погибшего и четырех раненых.

В больнице водитель автомобиля рассказал журналистам, что в какой-то момент во время его маршрута в автобус сел подозрительный человек, а через несколько минут позади него произошел взрыв.

Он увидел двух пассажиров с горящей одеждой, выпавших из задней части автомобиля.

"Я был в своей машине, и в автомобиле перед нами произошел взрыв. Он был полностью сожжен", - сообщил еще один очевидец.

Ао словам очевидца, взрыв произошел возле контрольно-пропускного пункта, на котором находились талибы. Сразу же после этого короткое время были слышны выстрелы.

Напомним, что в Афганистане возле военного госпиталя прогремели взрывы. Погибли около 15 человек, более 30 получили ранения.

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