В пригороде Кабула взорвался микроавтобус: один человек погиб, 4 ранены

В Афганистане взорвался микроавтобус с людьми. В результате один человек погиб, четверо получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AlJazeera .

Взрыв произошел в пригороде Кабула Даште-Барчи. После взрыва микроавтобус сгорел полностью.

Среди погибших известный афганский журналист, работавший на телеканал Ariana Хамид Сейхани.

"К сожалению, мы потеряли еще одного репортера", - сообщил Центр афганских журналистов.

Близлежащая больница разместила объявление о поступлении одного погибшего и четырех раненых.

В больнице водитель автомобиля рассказал журналистам, что в какой-то момент во время его маршрута в автобус сел подозрительный человек, а через несколько минут позади него произошел взрыв.

Он увидел двух пассажиров с горящей одеждой, выпавших из задней части автомобиля.

"Я был в своей машине, и в автомобиле перед нами произошел взрыв. Он был полностью сожжен", - сообщил еще один очевидец.