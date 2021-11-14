В пригороде Кабула взорвался микроавтобус: один человек погиб, 4 ранены
В Афганистане взорвался микроавтобус с людьми. В результате один человек погиб, четверо получили ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AlJazeera.
Взрыв произошел в пригороде Кабула Даште-Барчи. После взрыва микроавтобус сгорел полностью.
Среди погибших известный афганский журналист, работавший на телеканал Ariana Хамид Сейхани.
"К сожалению, мы потеряли еще одного репортера", - сообщил Центр афганских журналистов.
Близлежащая больница разместила объявление о поступлении одного погибшего и четырех раненых.
В больнице водитель автомобиля рассказал журналистам, что в какой-то момент во время его маршрута в автобус сел подозрительный человек, а через несколько минут позади него произошел взрыв.
Он увидел двух пассажиров с горящей одеждой, выпавших из задней части автомобиля.
"Я был в своей машине, и в автомобиле перед нами произошел взрыв. Он был полностью сожжен", - сообщил еще один очевидец.
Ао словам очевидца, взрыв произошел возле контрольно-пропускного пункта, на котором находились талибы. Сразу же после этого короткое время были слышны выстрелы.
Напомним, что в Афганистане возле военного госпиталя прогремели взрывы. Погибли около 15 человек, более 30 получили ранения.