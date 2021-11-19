ru ua
Пт, 19 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн

США назвали условие для признания легитимности правительства "Талибана" в Афганистане

Новина українською →
Вашингтон, Пятница 19 ноября 2021 22:12
США назвали условие для признания легитимности правительства "Талибана" в Афганистане Фото: США назвали условие признания легитимности власти талибов в Афганистане (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Спецпредставитель США по Афганистану Томас Уэст назвал условие для признания легитимности власти "Талибана" в Афганистане. Среди них он отметил борьбу с терроризмом, создание инклюзивного правительства и соблюдение прав женщин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Томаса Уэста.

"Легитимность и поддержку нужно заслужить действиями по борьбе с терроризмом, созданию инклюзивного правительства, а также соблюдением прав меньшинств, женщин, включая равный доступ к образованию и труду", - написал Уэст в ответ на письмо талибов, направленное в Конгресс США с просьбой разморозить резервы бывшего правительства Афганистана.

Он подчеркнул, что США продолжат ясную и откровенную дипломатию в отношении талибов. Дипломат также отметил, что американское правительство продолжит оказывать гуманитарную помощь народу Афганистана. По его словам, в этом года на эти цели выделены 474 млн долларов.

Напомним, в сентябре Белый дом заявил, что США не планируют спешить с признанием власти талибов в Афганистане.

О том, как "Талибан" захватил власть в Афганистане, читайте в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Талибан Соединенные Штаты Америки Афганистан
NEWS
Резников назвал несколько фронтов дестабилизации ситуации в Украине
Резников назвал несколько фронтов дестабилизации ситуации в Украине
DAILY
Заложники транзита. Что грозит Украине, если Россия прекратит поставки газа по ГТС в Европу
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Заложники транзита. Что грозит Украине, если Россия прекратит поставки газа по ГТС в Европу