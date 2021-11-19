США назвали условие для признания легитимности правительства "Талибана" в Афганистане
Спецпредставитель США по Афганистану Томас Уэст назвал условие для признания легитимности власти "Талибана" в Афганистане. Среди них он отметил борьбу с терроризмом, создание инклюзивного правительства и соблюдение прав женщин.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Томаса Уэста.
"Легитимность и поддержку нужно заслужить действиями по борьбе с терроризмом, созданию инклюзивного правительства, а также соблюдением прав меньшинств, женщин, включая равный доступ к образованию и труду", - написал Уэст в ответ на письмо талибов, направленное в Конгресс США с просьбой разморозить резервы бывшего правительства Афганистана.
Он подчеркнул, что США продолжат ясную и откровенную дипломатию в отношении талибов. Дипломат также отметил, что американское правительство продолжит оказывать гуманитарную помощь народу Афганистана. По его словам, в этом года на эти цели выделены 474 млн долларов.
Напомним, в сентябре Белый дом заявил, что США не планируют спешить с признанием власти талибов в Афганистане.
О том, как "Талибан" захватил власть в Афганистане, читайте в материале РБК-Украина.