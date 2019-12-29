Талибы согласны на временное прекращение огня в Афганистане

Представители террористической группировки "Талибан" согласились на временное прекращение огня на территории Афганистана. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Временное прекращение огня возможно позволит талибам заключить мирное соглашение со США. Ожидается, что режим прекращения огня продлится десять дней. В течение этого времени террористическая организация будет пытаться заключить мирное соглашение с Соединенными Штатами, переговоры о которой возобновились с конца ноября 2019 года.

Напомним, в начале декабря Соединенные Штаты приостановили переговоры с талибами, после атаки боевиков на военную базу США в Афганистане. Спецпредставитель Госдепартамента США по установлению мира в Афганистане Залмай Халилзад заявила, что Америка взяла паузу в переговорах на несколько дней, чтобы талибы смогли проконсультироваться относительно данного инцидента.

12 декабря в Афганистане возле крупной американской авиабазы в Баграме взорвались несколько автомобилей с заложенными взрывными устройствами, в результате чего погибли мирные жители. Взрыв в устроил террорист-смертник.

Ранее РБК-Украина писало, что 7 декабря США возобновили мирные переговоры с радикальным движением "Талибан". Целью переговоров является снижение насилия, которое приведет к внутриафганским переговорам и перемирию.