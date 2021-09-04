Талибы разогнали мирную акцию афганских женщин в Кабуле

В субботу десятки афганских женщин вышли на улицу, чтоб потребовать остановили талибы возле входа в министерство финансов.

Одна из участниц акций говорит, что талибы окружили их и потребовали, чтобы те возвращались домой. Они применяли перцовый баллончик и слезоточивый газ, а также стреляли в воздух. На них были красные знамена и оружие.

дна женщина пострадала в результате разгона протеста талибами. На видео, опубликованном в социальных сетях, видно, как у женщины идет кровь из раны на голове.