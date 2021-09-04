UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Талибы разогнали мирную акцию афганских женщин в Кабуле

Автор: Наталья Скороход

В Кабуле афганские женщины вышли на мирную акцию, чтобы потребовать равных прав. Однако акция была разогнана боевиками "Талибана".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Al Jazeera.

В субботу десятки афганских женщин вышли на улицу, чтоб потребовать остановили талибы возле входа в министерство финансов.

Одна из участниц акций говорит, что талибы окружили их и потребовали, чтобы те возвращались домой. Они применяли перцовый баллончик и слезоточивый газ, а также стреляли в воздух. На них были красные знамена и оружие.

дна женщина пострадала в результате разгона протеста талибами. На видео, опубликованном в социальных сетях, видно, как у женщины идет кровь из раны на голове.

Напомним, что талибы устроили стрельбу в честь празднования захвата последней провинции. В результате 17 человек были убиты, еще несколько десятков получили ранения.

Читайте РБК-Украина в Google News
Афганистан